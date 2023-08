Homem vai até a casa da filha e atira no genro após ameaças; veja

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (16) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na região Santa Mônica. Um homem foi até a casa da filha e atirou no genro após ele ameaçar a mulher com um facão, segundo a Polícia Civil (PCPR).



O genro foi atingido com dois tiros nas pernas e levado ao UPA da cidade. O homem precisou de uma cirurgia e foi encaminhado para o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Após o procedimento cirúrgico, não há informações do estado de saúde do paciente.

De acordo com o delegado da PCPR Jairo Duarte de Camargo, o sogro foi até a casa do genro junto a um dos seus filhos, que é adolescente.



A Polícia Militar foi acionada por volta da 01h00 por um dos vizinhos, que viu a briga no meio da rua. Durante a ligação da denúncia, os policiais ouviram tiros ao fundo. Após atirar no marido da filha, o homem fugiu em uma Saveiro com o filho adolescente. Eles levaram a mulher e o filho do casal, um menino de 12 anos, na caçamba. A família foi localizada pela PM a cerca de 1,3 km da casa.

Durante a perseguição, os policiais viram o homem jogando um revólver pela janela do carro logo antes de obedecer a ordem de parada. A arma foi localizada e a família foi levada à delegacia. A Polícia Civil afirmou que a filha e o filho do homem tentaram assumir a autoria dos disparos.

Crimes:

O sogro da vítima foi preso e autuado por porte ilegal e disparo de de arma de fogo. Os crimes estão previstos na Lei 10.826/03. Para cada um deles, a pena pode ser de dois a quatro anos de prisão e multa. Outro filho dele, que não estava na cena do crime, foi preso por ser o dono da arma. A pena também pode ser de 2 a 4 anos de prisão e multa.

A mulher foi autuada com um termo circunstanciado por se auto acusar por um crime cometido por outra pessoa. O crime está previsto no Código Penal. A pena pode ser de três meses a dois anos de prisão e multa.

