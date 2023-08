Homem vai ao hospital com corte no dedo e morre na mesa de cirurgia

Siga o TNOnline no Google News

Um homem deu entrada no Hospital Municipal de Araucária (HMA), na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde de sexta-feira (11), com um corte no dedo e morreu na mesa de cirurgia.

O motorista Adir Souza Borges, 42 anos, se feriu no trabalho, em uma loja de materiais de construção, e foi levado pelo patrão ao hospital. A princípio, ele teria entrado "bem", sorrindo e brincando.

O paciente, o patrão e familiares pensaram que trataria-se apenas de uma sutura e foram surpreendidos com a notícia da morte. Ainda não se sabe exatamente por qual motivo, Adir precisou ir para a mesa de cirurgia para tratar o corte.

O HMA emitiu uma nota técnica informando que, durante a cirurgia, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Mesmo com todos os procedimentos de reanimação, Adir não aguentou e morreu.

Com informações da ricmais

