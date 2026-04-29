Homem usa drone para espionar e depois chantagear vizinhos no PR

Um homem foi detido em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, após moradores de um condomínio rastrearem um drone utilizado para espionar os apartamentos há cerca de dois meses. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar (PM) escondido na área da caixa d’água de um prédio vizinho. Enquadrado por crime de menor potencial ofensivo, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado na sequência, mas o equipamento foi apreendido para perícia. A identidade do homem não foi divulgada.

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A presença do drone gerava revolta e apreensão entre os condôminos, especialmente por conta de voos rasantes realizados no período noturno. Moradores relataram que o aparelho costumava ficar pairando a cerca de dois metros das janelas, com a câmera direcionada para o interior das residências, incluindo a área dos banheiros. A gravidade do caso aumentou quando uma moradora procurou as autoridades relatando ser vítima de perseguição e chantagem. Segundo a PM, a mulher informou que o operador a contatou pelas redes sociais afirmando que a acompanhava e possuía imagens gravadas pelo equipamento.

Cansados da importunação, que se tornou diária nas últimas semanas, os próprios moradores passaram a monitorar a rota do drone até descobrirem o seu local de pouso e acionarem a polícia. As equipes de segurança identificaram o apartamento de onde a máquina era operada, mas o suspeito já havia deixado o imóvel. Durante as buscas no condomínio, ele foi encontrado tentando se abrigar no forro do edifício.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) explicou que o ato de produzir ou registrar imagens de nudez sem autorização prevê pena máxima de um ano, permitindo a liberação do suspeito após o registro do termo circunstanciado. Os equipamentos apreendidos passarão por análise técnica para confirmar se houve, de fato, a gravação dos moradores.

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O uso desse tipo de equipamento é regulamentado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que proíbe a aproximação de drones a menos de 30 metros de pessoas sem a devida autorização. A legislação também veda o registro de imagens de propriedades privadas sem consentimento, o que configura invasão de privacidade. Além das regras de distanciamento, a operação exige que o piloto seja maior de idade e, dependendo do porte do aparelho, possua registro e autorização de voo.