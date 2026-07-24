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Homem usa 'deepfake' para publicar fotos falsas de jovem em site adulto no Paraná

Vítima de Ponta Grossa recebia mensagens indesejadas do investigado desde 2023

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 14:33:16 Editado em 24.07.2026, 14:33:09
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Homem usa 'deepfake' para publicar fotos falsas de jovem em site adulto no Paraná
Autor Vítima de Ponta Grossa recebia mensagens indesejadas do investigado desde 2023 - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná indiciou um homem de 23 anos, pelo uso de ferramentas de inteligência artificial para criar e publicar montagens pornográficas de uma jovem de 21 anos em um site de conteúdo adulto. O investigado, que mora em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, teria cometido o crime por vingança após ter suas investidas ignoradas pela vítima nas redes sociais. Ele responde ao inquérito em liberdade.

Homem usa 'deepfake' para publicar fotos falsas de jovem em site adulto no Paraná
AutorFoto: Reprodução

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Conforme as investigações, o suspeito utilizou a técnica conhecida como deepfake para acoplar o rosto da vítima ao corpo desnudo de terceiros. Para potencializar o alcance do material e facilitar a identificação da jovem, o indiciado também incluiu a marcação do perfil real dela nas publicações e enviou os hiperlinks do álbum falso para pessoas do convívio da vítima.

O caso começou a ser apurado no final de junho, quando a jovem recebeu alertas de desconhecidos sobre o vazamento das supostas fotos íntimas. À polícia, ela relatou que não conhecia o homem pessoalmente, mas que sofria com investidas unilaterais e insistentes desde 2023, situação que a levou a bloqueá-lo na internet. Interrogado, o suspeito negou a autoria e alegou ter tido as contas clonadas, mas não apresentou provas para sustentar a versão.

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Após a intervenção da Polícia Civil, a plataforma pornográfica removeu o conteúdo do ar. O homem foi indiciado com base no artigo 218-C do Código Penal, que criminaliza a divulgação ou publicação não consentida de cenas de nudez e pornografia, incluindo simulações por montagem. A pena para esse tipo de delito varia de um a cinco anos de prisão, mas pode ser aumentada em até dois terços devido à qualificadora de motivação por vingança ou humilhação. O inquérito policial já foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que analisará a oferta de denúncia criminal.

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Código Penal 218-C crime cibernético deepfake montagens pornográficas Polícia Civil Paraná vazamento de fotos íntimas
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