Homem usa 'deepfake' para publicar fotos falsas de jovem em site adulto no Paraná

A Polícia Civil do Paraná indiciou um homem de 23 anos, pelo uso de ferramentas de inteligência artificial para criar e publicar montagens pornográficas de uma jovem de 21 anos em um site de conteúdo adulto. O investigado, que mora em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, teria cometido o crime por vingança após ter suas investidas ignoradas pela vítima nas redes sociais. Ele responde ao inquérito em liberdade.

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

- leia mais: PR orienta passageiras de aplicativos sobre prevenção e canais de emergência

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme as investigações, o suspeito utilizou a técnica conhecida como deepfake para acoplar o rosto da vítima ao corpo desnudo de terceiros. Para potencializar o alcance do material e facilitar a identificação da jovem, o indiciado também incluiu a marcação do perfil real dela nas publicações e enviou os hiperlinks do álbum falso para pessoas do convívio da vítima.

O caso começou a ser apurado no final de junho, quando a jovem recebeu alertas de desconhecidos sobre o vazamento das supostas fotos íntimas. À polícia, ela relatou que não conhecia o homem pessoalmente, mas que sofria com investidas unilaterais e insistentes desde 2023, situação que a levou a bloqueá-lo na internet. Interrogado, o suspeito negou a autoria e alegou ter tido as contas clonadas, mas não apresentou provas para sustentar a versão.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a intervenção da Polícia Civil, a plataforma pornográfica removeu o conteúdo do ar. O homem foi indiciado com base no artigo 218-C do Código Penal, que criminaliza a divulgação ou publicação não consentida de cenas de nudez e pornografia, incluindo simulações por montagem. A pena para esse tipo de delito varia de um a cinco anos de prisão, mas pode ser aumentada em até dois terços devido à qualificadora de motivação por vingança ou humilhação. O inquérito policial já foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que analisará a oferta de denúncia criminal.