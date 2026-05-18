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AGRESSÃO

Homem usa cópia de chave para invadir casa e matar ex no interior do PR

Inconformado com o fim da relação, agressor pulou o muro da residência da vítima e cometeu o assassinato

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 09:10:54 Editado em 18.05.2026, 09:10:44
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Homem usa cópia de chave para invadir casa e matar ex no interior do PR
Autor A jovem Thainara Cavalcante foi morta pelo ex-companheiro após ter a casa invadida durante a madrugada - Foto: Reprodução/Redes sociais

A jovem Thainara Cavalcante, de 28 anos, foi vítima de feminicídio na madrugada da última quinta-feira (14), em Terra Roxa, no oeste do Paraná, após ter sua casa invadida pelo ex-companheiro.

O homem, de 27 anos, viajou cerca de 1.800 quilômetros desde Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, com o objetivo de cometer o crime.

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A motivação, segundo a Polícia Civil, foi a descoberta de que a vítima estava em um novo relacionamento, informação obtida após o agressor hackear as redes sociais da jovem.

Depois de assassinar Thainara a facadas, o suspeito fugiu do local, mas apresentou-se espontaneamente na delegacia de Toledo pouco tempo depois, confessando a autoria e sendo preso em flagrante.

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O crime foi classificado como bárbaro e premeditado pelo delegado Pedro Lucena, responsável pela investigação. O casal havia encerrado o relacionamento recentemente, o que levou o homem a retornar para sua cidade natal no interior baiano, uma vez que Thainara havia afirmado não querer mais prosseguir com a relação.

Inconformado e monitorando a vida da ex-companheira virtualmente, ele tomou a decisão de voltar ao Paraná. A dinâmica do crime aponta que o agressor chegou à residência de Thainara durante a madrugada, pulou o muro e utilizou uma cópia da chave para conseguir acesso ao interior do imóvel.

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Ao entrar na casa, o suspeito e a vítima iniciaram uma discussão que culminou no ataque fatal. Thainara não resistiu aos ferimentos provocados pela arma branca e foi encontrada já sem vida no local.

As autoridades policiais deram início imediato aos trâmites de perícia e investigação, confirmando todos os indícios de planejamento após o depoimento do assassino confesso. O nome do autor não foi divulgado oficialmente pelos órgãos de segurança.

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