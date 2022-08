Homem transforma casinha de cachorro em residência no PR

Da Redação

Ele passa os seus dias pela região, as vezes sentado ou deitado na própria casinha

O que era para ser uma casinha para cachorro acabou se tornando o abrigo e residência para um ser humano no bairro Barreirinha, em Curitiba. Segundo o relato de moradores da região, a casinha de madeira, que fica na Rua Flávio Dallegrave, ao lado da linha do trem, foi construída há algum tempo pela própria comunidade para abrigar um cachorro de rua que vivia por ali e era tratado pela vizinhança. Esse cachorro foi embora, no entanto, e atualmente há um homem que mora ali. As informações são do Bem Paraná.

Segundo o relato de comerciantes que ficam nas proximidades, o local virou a moradia do homem há pelo menos um ano. Ele passa os seus dias pela região, as vezes sentado ou deitado na própria casinha, em outros momentos sentado na escadaria em frente a uma casa histórica e rosa que fica próximo do Terminal da Barreirinha. Esses vizinhos contam que o homem é bastante calmo e não incomoda ninguém, mas também não escondem o espanto diante da situação em que ele vive.

Abordado, ele não quis se identificar ou revelar sua idade, e muito pouco contou sobre sua história, mas disse que é curitibano “da gema” e admitiu que está morando ali “já faz um tempinho”. “Se quisesse eu ia para minha casa, mas assim eu tenho mais liberdade. Moro onde eu quiser. As vezes fico aqui, outras vezes vou para algum outro lugar”, afirmou ao site Bem Paraná.

Todos os dias ele pega uma marmita num restaurante da região e volta para a casinha de cachorro, onde costuma almoçar sozinho. Nas noites, tem a companhia de um amigo, também em situação de rua, que dorme embaixo da tenda de um bar que fica bem em frente a sua “residência”. Além disso, o homem também disse que já foi abordado por equipes da Fundação de Ação Social (FAS), mas que não aceitou o acolhimento.

