Homem tranca filhos em casa e coloca fogo no quintal após crise de ciúmes no PR

Crianças foram salvas com a ajuda de vizinhos, que perceberam as chamas e auxiliaram no combate ao incêndio

Um homem trancou os três filhos dentro de casa e ateou fogo em móveis no quintal do imóvel na manhã desta sexta-feira (18), no bairro Jardim Santa Lúcia, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A ação ocorreu no momento em que a companheira do suspeito havia saído da residência para ir a uma unidade de saúde. As crianças foram salvas por vizinhos, que notaram a fumaça e agiram rapidamente para retirá-las do local e conter as chamas.

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De acordo com relatos prestados pela mulher, o desentendimento começou na noite de quinta-feira (17), quando o homem teve uma crise de ciúmes e passou a fazer ameaças contra ela. Na manhã seguinte, aproveitando a ausência temporária da mãe das crianças, ele trancou as portas da residência com os menores no interior e deu início ao incêndio na área externa.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender o chamado. Ao chegarem ao endereço, os bombeiros constataram que o fogo já havia sido parcialmente controlado pelos moradores do bairro, evitando que a estrutura da casa fosse consumida pelas chamas ou que as crianças ficassem feridas.

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O suspeito fugiu antes da chegada das forças de segurança e está sendo procurado pela polícia. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o homem tem antecedente criminal por tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica. Patrulhamentos seguem sendo realizados na região na tentativa de localizá-lo e efetuá-lo em flagrante.