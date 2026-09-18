Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
CHOCANTE

Homem tranca filhos em casa e coloca fogo no quintal após crise de ciúmes no PR

Crianças foram salvas com a ajuda de vizinhos, que perceberam as chamas e auxiliaram no combate ao incêndio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem tranca filhos em casa e coloca fogo no quintal após crise de ciúmes no PR
Autor O suspeito fugiu antes da chegada das forças de segurança e está sendo procurado pela polícia - Foto: Reprodução/ aRede/Igor Rugillo

Um homem trancou os três filhos dentro de casa e ateou fogo em móveis no quintal do imóvel na manhã desta sexta-feira (18), no bairro Jardim Santa Lúcia, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A ação ocorreu no momento em que a companheira do suspeito havia saído da residência para ir a uma unidade de saúde. As crianças foram salvas por vizinhos, que notaram a fumaça e agiram rapidamente para retirá-las do local e conter as chamas.

- LEIA MAIS: Engavetamento entre três caminhões e um carro deixa mulher ferida em Curitiba

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com relatos prestados pela mulher, o desentendimento começou na noite de quinta-feira (17), quando o homem teve uma crise de ciúmes e passou a fazer ameaças contra ela. Na manhã seguinte, aproveitando a ausência temporária da mãe das crianças, ele trancou as portas da residência com os menores no interior e deu início ao incêndio na área externa.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender o chamado. Ao chegarem ao endereço, os bombeiros constataram que o fogo já havia sido parcialmente controlado pelos moradores do bairro, evitando que a estrutura da casa fosse consumida pelas chamas ou que as crianças ficassem feridas.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O suspeito fugiu antes da chegada das forças de segurança e está sendo procurado pela polícia. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o homem tem antecedente criminal por tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica. Patrulhamentos seguem sendo realizados na região na tentativa de localizá-lo e efetuá-lo em flagrante.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ciúmes crime e punição incendio pais e filhos Ponta Grossa segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV