Homem trai namorada com uma travesti e leva tijolada

Durante a noite desta terça-feira (8), um homem de 48 anos levou uma tijolada na cabeça em Campo Mourão, Paraná. A vítima foi agredida pela própria namorada, de 38 anos.

De acordo com o relato da agressora à polícia, ambos são dependentes químicos, ou seja, são usuários de drogas e a agressão aconteceu na casa de uma travesti. A mulher disse que ao chegar no local, encontrou seu namorado tendo relações sexuais com a travesti.

Então, ela pegou um tijolo e arremessou contra o namorado, que foi atingido na cabeça. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para socorrer o homem que, na sequência, foi encaminhado para um hospital.

A agressora foi levada para a Delegacia de Polícia Civil.