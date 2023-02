Homem tentar agredir ex com barra de ferro e ateia fogo em garagem

Da Redação

Um homem ateou fogo na garagem da casa da ex-mulher na madrugada desta segunda-feira (20) em Prudentópolis, região central do Paraná, depois de ter tentado agredi-la com uma barra de ferro, de acordo com a Polícia Militar (PM).

Conforme a corporação, equipes foram abordadas pela primeira vez ainda no começo da noite de domingo (19). As informações são do G1.

A vítima de 25 anos relatou que foi com o namorado a uma festa, mas que chegando no local o ex tentou agredir o casal. O golpe com uma barra de ferro acertou o para-brisa do veículo, que ficou danificado.

Horas depois, já por volta das 2h desta segunda, a mesma mulher acionou novamente a PM denunciando que o ex-marido, de 30 anos, e o irmão dele estavam colocando fogo em dois carros na garagem da casa dela.

Dentro da residência estavam a vítima, o namorado e também os filhos dela do relacionamento com o ex, de quatro e seis anos.

A criança mais nova inalou bastante fumaça, segundo a polícia, mas toda a família foi resgatada em segurança pelos bombeiros.

De acordo com a PM, até a publicação desta reportagem, o suspeito e o irmão não haviam sido localizados. A Polícia Civil investiga o caso.

Conforme a corporação, a vítima tem medida protetiva contra o ex, mas ele não foi intimado da decisão. Com informações, G1.





