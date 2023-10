Homem tenta segurar caminhão sem freio e morre atropelado no PR

Um caminhoneiro morreu atropelado pelo próprio veículo nesta sexta-feira (13), em Curitiba, capital do Paraná. O gravíssimo acidente foi registrado entre as ruas Uberlândia e José Bajerski, no bairro Abranches. De acordo com apurações, o veículo teria ficado sem freio, e o homem foi atingido ao tentar parar o caminhão.

Conforme o repórter Tiago Silva, da RICtv, o caminhão só teria parado quando bateu contra um poste de energia elétrica. Os socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionados, mas a vítima não resistiu aos graves ferimentos.

"O senhor foi atropelado pelo caminhão, estaria fazendo uma atividade mecânica, consertando o caminhão, o caminhão acabou soltando, ou perdendo o freio. Pela informação, ele correu atrás, tentou subir na cabine, mas foi puxado pelo rodado e foi atropelado”, explicou um dos médicos que atendeu a ocorrência.

O caminhão estava sinalizado como um veículo à serviço da Prefeitura de Curitiba. A assessoria de imprensa da administração municipal foi acionada, mas até a publicação desta matéria não havia se pronunciado.

