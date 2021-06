Homem tenta matar ex-mulher e comete ato extremo no PR

Continua após publicidade

Na noite desta quinta-feira (3), uma tentativa de homicídio foi registrada no Jardim Nova Aliança, no município de Sarandi. Um homem, identificado como Dorileu Santos de Almeida, de 43 anos, atirou contra a ex-mulher, Jakeane Flores de Almeira, de 35 anos, após um desentendimento.

De acordo com as informações do Londrina News, a mulher havia ido a casa de seu ex-marido. Na residência, eles tiveram uma discussão, então, Dorileu, que é comerciante, sacou uma arma calibre .380 e efetuou três disparos contra Jakeane. Na sequência, o homem cometeu ato extremo, atirando contra a própria cabeça. Ele entrou em óbito no local.

Um equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência. A mulher foi socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital Metropolitano de Sarandi. A vítima sofreu perfurações na face e no ombro.

Segundo testemunhas, Jakeane, mesmo ferida, se deitou ao lado do ex-companheiro e implorou para que ele não morresse.

A família contou aos policiais que o casal estava em processo de separação.