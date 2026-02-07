Leia a última edição
BRUTALIDADE

Homem tenta matar a própria mãe com machado no Paraná

O indivíduo de 24 anos apresentava comportamento agressivo no momento da abordagem

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 09:48:26 Editado em 07.02.2026, 09:48:20
Homem tenta matar a própria mãe com machado no Paraná
Autor Os policiais localizaram com ele um machado, uma barra de ferro e facas - Foto: Reprodução/CGN

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar na manhã deste sábado (07), em Cascavel no Paraná, após ameaçar matar a própria mãe a machadadas.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito apresentava sinais de estar sob efeito de entorpecentes e demonstrava comportamento agressivo no momento da abordagem.

→ Leia mais: Morte de médica aos 30 anos gera comoção no Paraná

Durante a ação, os policiais localizaram com ele um machado, uma barra de ferro e facas, o que aumentou o risco da situação.

Diante da gravidade do caso, a equipe realizou a contenção do indivíduo para preservar a integridade da vítima e de outras pessoas. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A ocorrência permanece sob apuração das autoridades competentes.

Informações: CGN

