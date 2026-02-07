Homem tenta matar a própria mãe com machado no Paraná

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar na manhã deste sábado (07), em Cascavel no Paraná, após ameaçar matar a própria mãe a machadadas.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito apresentava sinais de estar sob efeito de entorpecentes e demonstrava comportamento agressivo no momento da abordagem.

Durante a ação, os policiais localizaram com ele um machado, uma barra de ferro e facas, o que aumentou o risco da situação.

Diante da gravidade do caso, a equipe realizou a contenção do indivíduo para preservar a integridade da vítima e de outras pessoas. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A ocorrência permanece sob apuração das autoridades competentes.

Informações: CGN

