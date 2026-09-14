Homem tenta invadir igreja armado com faca para agredir esposa no Paraná e acaba preso

Suspeito havia ingerido bebida alcoólica e tentou agredir a vítima com um soco antes de armar-se com a faca

Uma mulher buscou refúgio dentro de uma igreja para fugir do marido, que a perseguia armado com uma faca no distrito de Ouro Preto, em Toledo, no Oeste do Paraná. O suspeito, que não teve o nome divulgado, acabou detido em frente ao templo por uma equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar.

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De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o homem passou o dia consumindo bebida alcoólica e ficou agressivo após uma discussão familiar. Ele tentou agredi-la com um soco e, em seguida, armou-se com uma faca para ir atrás da mulher, que correu em direção ao espaço religioso, situado perto da residência do casal.

Ao chegar ao local, a vítima foi acolhida pelos fiéis presentes. Testemunhas relataram aos policiais que o agressor chegou a entrar na igreja no primeiro momento, mas foi contido por frequentadores e não conseguiu se aproximar da esposa. Ele se retirou do local, buscou um carro e retornou armado com a faca, mas as testemunhas trancaram as portas do templo para impedir a invasão.

Os policiais da Patrulha Rural chegaram durante a tentativa de invasão e renderam o homem em frente à igreja. O suspeito obedeceu às ordens dos agentes, largou a arma branca e foi preso em flagrante. A faca foi apreendida e o casal acabou conduzido à 20ª Subdivisão Policial de Toledo para os procedimentos cabíveis.