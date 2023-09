Homem tenta furtar carro de policial militar e toma tiro na perna

Caso aconteceu no Jardim Higienópolis

Um homem tomou um tiro na perna enquanto tentava furtar o carro de um policial militar em Londrina, no norte do Paraná, nesta segunda-feira (4). O caso aconteceu na Rua Sena Martins, no Jardim Higienópolis.

O PM estava de folga e percebeu o momento que o suspeito tentava cometer o furto utilizando uma chave modificada, conhecida como ‘micha’, e que é muito utilizada por criminosos para cometer crimes de roubos de veículos.

Segundo a PM, o agente tentou realizar a abordagem, mas o suspeito acabou reagindo, e após entrar em luta corporal com o policial, tentou tomar a arma do agente. Neste momento o PM sacou a arma e efetuou o disparo.

Após isso o homem foi preso e levado para receber atendimento em uma unidade de saúde. O policial não teve ferimentos.

