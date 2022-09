Homem tenta furtar borracharia, se joga contra carros e mata cachorro

Da Redação

Suspeito, de 57 anos, foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira

Na madrugada desta quarta-feira (21) por volta das 3h da manhã, a Polícia Militar (PM) atendeu a uma ocorrência de tentativa de furto e maus tratos contra animais em uma borracharia localizada na Avenida Prefeito Sincler Sambatti, em Maringá, no norte do Paraná.

Chegando no local, a equipe da PM abordou um homem de 57 anos que havia sido contido por uma equipe de agentes de trânsito da Secretaria Mobilidade Urbana (Semob).

O homem, já contido pelos agentes de trânsito, momentos antes tentou se jogar contra veículos que trafegavam pelo Contorno Sul de Maringá. Segundo informações que constam no Boletim de Ocorrência lavrado pela PM, ele estava visivelmente transtornado.

Na tentativa de furto à borracharia, localizada na Zona Sul de Maringá, o homem estaria na companhia de outro rapaz, que se evadiu do local antes da equipe policial chegar.

Durante a tentativa de furto, a dupla derrubou o portão do estabelecimento, que acabou caindo sobre um cachorro que fazia a guarda do local no período noturno. O animal não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

O homem precisou ser algemado, pois se alterou ainda mais com a chegada da PM. No local, os policiais realizaram buscas em conjunto com a proprietária da borracharia, mas nenhum objeto havia sido furtado.

A polícia encaminhou o suspeito para a 9ª SDP de Maringá. Na delegacia, a dona do estabelecimento não quis prestar queixa.

Depois das diligências policiais, uma equipe de socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), acompanhada da Guarda Municipal, prestou atendimento ao homem.

Com informações do GMC Online.

