Homem tenta esconder cocaína na cueca e é preso por tráfico no PR

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (16), na Rua Balduíno Taques, área central de Ponta Grossa. Durante a abordagem, a Polícia Militar apreendeu 15 porções de cocaína, R$ 160 em cédulas trocadas e o veículo Nissan Versa em que o suspeito estava.

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A equipe policial realizava patrulhamento de rotina pela região quando notou o automóvel estacionado com as luzes acesas. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor tentou esconder um volume dentro da cueca. Na revista pessoal, os agentes localizaram uma porção do entorpecente e, em varredura no interior do carro, encontraram outros 14 invólucros de cocaína e o dinheiro no compartimento da porta.

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Ao ser questionado sobre o material, o homem admitiu aos policiais que estava no local aguardando uma mulher para efetuar a entrega da droga. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 13ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais, juntamente com o entorpecente, o dinheiro e o veículo apreendidos.