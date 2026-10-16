Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ESCONDERIJO DIFERENCIADO

Homem tenta esconder cocaína na cueca e é preso por tráfico no PR

Suspeito confessou aos policiais que aguardava uma cliente para realizar a venda do entorpecente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem tenta esconder cocaína na cueca e é preso por tráfico no PR
Autor A equipe policial realizava patrulhamento de rotina pela região - Foto: Imagem Ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (16), na Rua Balduíno Taques, área central de Ponta Grossa. Durante a abordagem, a Polícia Militar apreendeu 15 porções de cocaína, R$ 160 em cédulas trocadas e o veículo Nissan Versa em que o suspeito estava.

- leia mais: Colisão entre dois veículos deixa feridos na PR-092 em Arapoti

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe policial realizava patrulhamento de rotina pela região quando notou o automóvel estacionado com as luzes acesas. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor tentou esconder um volume dentro da cueca. Na revista pessoal, os agentes localizaram uma porção do entorpecente e, em varredura no interior do carro, encontraram outros 14 invólucros de cocaína e o dinheiro no compartimento da porta.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Ao ser questionado sobre o material, o homem admitiu aos policiais que estava no local aguardando uma mulher para efetuar a entrega da droga. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 13ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais, juntamente com o entorpecente, o dinheiro e o veículo apreendidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia cocaína drogas NOTÍCIAS Ponta Grossa segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV