Homem tenta 'converter' usuários de drogas e é agredido

Um homem, de 47 anos, que estaria tentando dar conselhos para usuários de drogas foi agredido e hospitalizado na manhã desta terça-feira (20), em Colombo, na região metropolitana de Curitiba (RMC).

Ele estava no bairro Guaraituba quando tudo aconteceu. “Ele foi tentar converter o pessoal e acabou sendo agredido na face e crânio. Ele disse que ia salvar o pessoal lá. Não receberam ele muito bem, não foram muito amigável com ele”, explicou o soldado Ferreira, do Corpo de Bombeiros, à Banda B.

A vítima está fora de perigo. Ninguém foi detido.