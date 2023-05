Homem tenta apartar briga de casal, mas acaba apanhando dos dois

Da Redação

Imagem meramente ilustrativa

Socorristas do Siate e Polícia Militar foram acionados para atenderem uma ocorrência de agressão na madrugada deste sábado (13), em Cascavel, no oeste do Paraná.

O fato aconteceu na Rua Souza Naves, próximo à Rua Epitácio Pessoa, no bairro Parque São Paulo.

Agressor de influencer será transferido para o Complexo Médico Penal

Segundo informações, um homem teria tentado intervir numa briga de um casal em via pública, quando se viu sendo alvo de agressões por parte das duas pessoas. Após o ocorrido o casal se evadiu do local.

A vítima de 41 anos foi avaliada e encaminhada pelos bombeiros com ferimentos leves a uma unidade de pronto atendimento.

Com informações CGN

