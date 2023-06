Homem suspeito de torturar, matar e esconder o cadáver é preso pela PC

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma prisão em flagrante de um homem por homicídio, tortura e ocultação de cadáver, crimes ocorridos no dia 29 de maio, no bairro Caximba, em Curitiba. A prisão foi realizada na quinta-feira (1), na mesma região. O delegado da PCPR Victor Menezes explica que a motivação do crime está ligada a possíveis furtos praticados pela vítima na região do Caximba.

continua após publicidade

Na ocasião do fato, três suspeitos sequestraram Samuel dos Anjos Santos, de 23 anos, e com emprego de violência e disparos de arma de fogo, praticaram o homicídio. Após o crime, os indivíduos ocultaram o cadáver.

-LEIA MAIS: Jovem é atropelado por trem após pular de vagão no Paraná

continua após publicidade

Durante as diligências, os policiais civis localizaram apenas a camiseta da vítima com uma marca de tiro e manchas de sangue. As investigações continuam a fim de localizar o corpo e demais envolvidos no crime.

Com informações do Bem Paraná

Siga o TNOnline no Google News