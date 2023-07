Homem suspeito de mostrar partes íntimas a meninas é espancado; vídeo

Pessoas que aproveitavam a tarde de domingo (30) em uma praça de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, se mobilizaram e fizeram justiça com as próprias mãos após um homem que estava no local ser acusado de mostrar as partes íntimas a algumas meninas.

O homem, que tem 44 anos, estaria pelado no interior de um automóvel e teria chamado algumas garotas. As vítimas começaram a gritar, fazendo com que os presentes abordassem o suspeito. Ele foi retirado à força do carro e espancado.

“Meninas começaram a descer gritando para avisarem o que estava acontecendo. Quando chegamos no carro já vimos o pessoal tirando ele e batendo”, disse uma testemunha à equipe de reportagem do Ric Mais.

O estacionamento possui câmeras e uma equipe de segurança logo chegou. “A Guarda Municipal chegou rapidamente ao local e conseguiu evitar um mal maior que pudesse acontecer com o indivíduo”, contou o secretário de Segurança de São José dos Pinhais, Jeferson de Souza.



O agredido recebeu atendimento médico e, na sequência, foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Vídeo:





