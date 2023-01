Homem suspeito de estupro é espancado por populares em Paiçandu

Da Redação

O homem também teria agredido a esposa gestante.

Um homem de 25 anos foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros, após ter sido espancado por populares, na noite deste domingo (15) na Rua Mississipi, Jardim Itaipu em Paiçandu.

Segundo informações, o homem que mora na ocupação dos predinhos, agrediu a esposa gestante, que foi socorrida por terceiros ao Hospital São José.

Após as agressões ele foi expulso dos predinhos, e na sequência foi até a casa de conhecidos no Jardim Itaipu, onde teria estuprado a moradora de 23 anos. A mulher foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá.

Populares revoltados com as duas situações, espancaram o indivíduo a lajotadas. A polícia militar que esteve no local ao consultar o nome do acusado, contra ele havia um mandado de prisão em seu desfavor. Após receber atendimento médico, o foragido da justiça foi encaminhado a carceragem da 9° SDP.

A polícia civil irá investigar o caso.

Com informações: Plantão Maringá

