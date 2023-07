Homem suspeito de atirar em jovem por causa de skate é solto

O homem de 42, suspeito de atirar contra um jovem de 21 anos com uma espingarda de pressão, foi solto nesta terça-feira a pedido da justiça. O caso aconteceu na noite do último sábado (22), em uma praça da zona norte de Londrina. O homem atirou no pescoço do jovem após se incomodar com o barulho do skate. A vítima teve que passar por uma cirurgia, mas já recebeu alta.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem que mora em frente à alegou que ficou bravo porque o rapaz que estava com um grupo de outros jovens, estava “fazendo arruaça”. Após atirar, o homem fugiu, mas foi preso sem seguida pela Polícia Militar.

No entanto, ao ser ouvido na delegacia, o homem deu uma versão diferente da relatada no B.0, alegando que não disparou contra o jovem, e que a espingarda foi comprada para brincar em um sítio que possui.

Apesar de ser indiciado pela Policia Civil por lesão corporal grave, durante audiência de custódia, realizada na segunda-feira (24), o juiz Ernani Scala Marchini seguiu o parecer do Ministério Público e determinou que o homem fosse solto.

