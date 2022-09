Homem solta gás de pimenta e se tranca em apartamento no Paraná

Da Redação

O caso ocorreu no início da tarde deste sábado (3)

Um homem soltou gás de pimenta em um prédio do bairro Cristo Rei, em Curitiba, no Paraná, e se trancou no apartamento. O caso ocorreu no início da tarde deste sábado (3).

A razão para ele ter feito a ação não ficou clara, porém, depois disso, ele se trancou no apartamento e estaria armado.

A Polícia Militar (PM) negociou com ele depois dos militares evacuarem o prédio. O gás incomodou muitos moradores.

Depois de mais de uma hora de negociação, o homem resolveu se render. Ele estava usando uma máscara de proteção. Ainda de acordo com moradores do prédio, ele seria mergulhador da Marinha, mas não havia confirmação sobre isso.

