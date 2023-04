Homem sofre ferimentos graves após fugir do Creslon por telhados

Da Redação

Homem caiu dentro de casa na Rua Pitangui

Um homem, de 43 anos, ficou gravemente ferido depois de fugir do Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon) e pular por telhados de residências na região do Jardim Ideal, na noite de quinta-feira (13).

Ao saltar por cima das casas, ele acabou caindo no chão, no interior de uma residência, localizada na Rua Pitangui. O Siate do Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a vítima, que sofreu ferimentos considerados graves, segundo os socorristas.

Ele foi encaminhado ao hospital Santa Casa de Londrina. Segundo a Polícia Militar, que esteve no local, o homem possuí com diversas passagens policiais.

Outra ocorrência

Homem armado com facas artesanais tenta invadir escola

Uma tentativa de invasão foi registrada na manhã desta sexta-feira (14) em uma escola municipal de Floresta, município que fica a 29 quilômetros de distância de Maringá, norte do Paraná. Um homem armado com facas artesanais tentou pular o muro da instituição de ensino. Para ler a matéria completa, clique aqui.

