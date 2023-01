Homem se pendura no carro da ex, cai do veículo e é atropelado 4 vezes

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência

Um homem, de 57 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado quatro vezes pela ex-esposa na manhã desta sexta-feira (13), em Curitiba, capital do Paraná. Alceu Alves Taborda se pendurou no capô do taxi que pertence a mulher, caiu do veículo e a motorista teria passado por cima dele.

De acordo com o relato de testemunhas, a motorista estava em alta velocidade e, quando percebeu que o ex-marido tinha caído, voltou com o veículo e o atropelou propositalmente. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência.

“A gente estava aqui na chácara e desceu esse táxi com este taxista agarrado no capô, pendurado no capô, em alta velocidade. Eu peguei o carro para ir atrás para ver o que estava acontecendo, se era um assalto, alguma coisa, aí ele caiu nesta curva. Aí ela voltou com o carro e passou por cima umas quatro vezes em cima dele”, contou Edmundo Gim, morador da região.

O soldado Fernandes, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), afirmou que a suspeita descreveu a situação como uma briga de casal. No entanto, ela não explicou as motivações e nem como o homem acabou pendurado no capô do carro.

Apesar de o veículo estar alugado no nome da mulher, que não foi identificada, era Alceu quem costumava trabalhar como taxista. Não há confirmações do atual status de relacionamento entre os dois, mas a suspeita afirmou às autoridades que eles já foram casados.

Consequências da "briga de casal"

Alceu Alves sofreu ferimentos gravíssimos e foi socorrido por equipes do Siate e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa). Ele precisou ser encaminhado ao Hospital do Rocio de helicóptero. Ele tem traumatismo crânio encefálico, trauma de tórax, fratura de pelve e escoriações.

A mulher foi submetida ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Foi conduzida para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) para prestar esclarecimentos e pode ser detida, dependendo da avaliação do delegado.

