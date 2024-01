Homem se passa por padre e furta R$ 550 de idosa no Paraná

Um homem furtou R$ 550 de uma idosa depois de fingir ser padre nesta quarta-feira (03) em Santa Helena, no oeste do Paraná. O caso foi registrado no distrito de Sub Cede.

Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima afirmou que o homem chegou em um carro até ela e afirmou ser padre. Durante a conversa, o suspeito ofereceu um serviço de ‘benzimento de roupas’ para a idosa.

A idosa então entrou na residência para pegar as roupas que ela queria que fossem benzidas pelo falso padre. Nesse momento, o homem furtou o dinheiro que estava na carteira da vítima e fugiu na sequência. Ainda Segundo os policiais, uma ronda foi realizada, mas o suspeito não foi encontrado.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 181 da Polícia Militar.

