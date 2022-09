Homem se joga do quinto andar de hospital em Curitiba

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prédio do hospital Evangélico, de Curitiba

Um homem ainda não identificado caiu do quinto andar do Hospital Evangélico de Curitiba, no final da manhã deste domingo. O caso ainda está sendo apurado pelas autoridades e não foi informado se o homem seria paciente do hospital.

continua após publicidade .

Segundo informações preliminares, o próprio homem teria aberto a janela do quinto andar do prédio e pulado, caindo sobre um telhado na lateral do próprio prédio.

Ainda de acordo com informações iniciais, o Corpo de Bombeiros, acionado para atender a ocorrência, teria atendido a vítima, que teve uma parada cardiorrespiratória.

continua após publicidade .

Informações ainda não oficializadas pelas autoridades dariam conta de que o homem seria um detento que teria sido levado ao hospital para exames. A direção do hospital e autoridades da área policial devem se manifestar sobre o caso.

Com Informações RicMais

Siga o TNOnline no Google News