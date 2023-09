Homem se esconde em lixeira para tentar fugir da PM em Londrina

Um homem se escondeu dentro de uma lixeira para tentar fugir de agentes da Polícia Militar do Paraná (PMPR) em Londrina, no Norte do Estado. Apesar dos "esforços", ele foi localizado e preso. O caso foi registrado na noite do último domingo (24), na Rua Francisco Alves Pinto. O suspeito é acusado de realizar disparos de arma de fogo em via pública.

De acordo com informações, a PMPR teria recebido uma denúncia e então localizou o jovem dirigindo um veículo HB20 pela região. O homem tentou fugir e escolheu se esconder dentro de uma lixeira para tentar despistar as autoridades. Os militares conseguiram detê-lo e ele foi autuado em flagrante.

Ainda conforme a corporação, nas proximidades foram localizados uma arma calibre 12 semiautomática, além de seis munições e porções de drogas, que seriam para consumo próprio do rapaz. Foi dada voz de prisão pelo crime de porte ilegal de arma e munições e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Com informações GMC Online.

