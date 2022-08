Homem se desequilibra, cai na pista e morre atropelado no Paraná

Da Redação

O Corpo de Bombeiros foi ao local, na PR-506, conhecida como Rodovia do Caqui

Na noite deste sábado (20), um homem de 41 anos morreu atropelado na PR-506, conhecida como Rodovia do Caqui, em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Ele estava andando pelo acostamento da pista quando acabou se desequilibrando e caindo na via, segundo testemunhas.

O acidente ocorreu por volta das 22h. A vítima estava caminhando com mais uma pessoa na lateral da rodovia quando acabou caindo sobre o asfalto. Um veículo Chevrolet Celta freou, mas não conseguiu parar o carro a tempo e passou por cima do homem.

A motorista do veículo parou o carro logo em seguida e a vítima acabou ficando embaixo do veículo. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados mas, ao chegarem no local do acidente, o homem já estava morto.

A motorista realizou o teste do bafômetro, que não acusou a ingestão de álcool. Ela afirmou que estava em baixa velocidade por conta de uma lombada que existe poucos metros antes do local do acidente e que foi surpreendida com a queda do homem na rodovia.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Com informações da ricmais.

