Homem sai para comer e é executado na frente da esposa no PR

Na noite desta sexta-feira (18), um homem identificado como Gelson Luiz Santos, de 37 anos, foi executado na frente da esposa enquanto comia um cachorro-quente em São José dos Pinhais, no Paraná. A lanchonete estava com vários clientes – incluindo crianças – no momento do crime.

Conforme relatos de testemunhas à polícia, dois homens encapuzados se aproximaram do rapaz, que estava sentado, e começaram a disparar. A Polícia Militar (PM), o Siate e a Guarda Municipal (GM) estiveram no local para atender a ocorrência.

De acordo com a equipe da Guarda Municipal, o homem chegou na cidade para visitar a família e foi até o estabelecimento que acostumava ser cliente quando morava na região.

Há dois anos, Gelson foi acusado de cometer um homicídio, mas, segundo familiares, ele foi inocentado.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

