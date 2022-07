Homem sai comprar lanche para filhos e é assassinado

Da Redação

O homcídio aconteceu na Avenida Paraná, no Bairro dos Estados

Segundo informações do Portal RIC Mais e RICtv, um homem foi assassinado na noite de domingo (17) em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima identicada como Alex saiu de casa para ir até um comércio comprar lanche para os filhos.

De acordo com testemunhas, que conversaram com a Polícia Militar (PM), a vítima retornava para casa quando foi surpeendido pelo atirador, que sacou a arma e disparou contra a vítima no meio da Avenida Paraná, no bairro dos Estados. Na sequência o suspeito fugiu. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Alex era proprietário de um comércio de açaí na região. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

