Homem reage a assalto e 'fica' com a bicicleta do ladrão no PR; veja

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem reage a um assalto na manhã desta terça-feira (21), no centro de Curitiba, capital do Paraná, e deixa o criminoso sem a bicicleta dele. De acordo com informações, o homem foi vítima da conhecida "gangue da correntinha".

As imagens mostram o suspeito tentando arrancar uma corrente do pescoço da vítima, que estava na calçada da Rua Lamenha Lins. O homem então segura a bicicleta do suspeito e tentar impedir que o assaltante fuja do local do crime com ela. De acordo com a gravação, um possível comparsa vinha logo atrás e, quando percebe que o amigo se "deu mal", vira a própria bike para o lado contrário e foge.

Apesar dos esforços da vítima de tentar conter o suspeito, ele fugiu a pé e até o momento desta publicação não havia sido localizado pela Polícia Militar (PM). Assista o flagrante:

