Homem que viajou da BA ao PR para matar a ex descobriu novo relacionamento após hackear redes sociais

As investigações sobre o caso do homem que viajou de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, até Terra Roxa, no oeste do Paraná, para cometer um feminicídio revelaram uma nova camada de premeditação do crime. A Polícia Civil informou que o homem, de 28 anos, confessou ter decidido assassinar a ex-companheira, Thainara Cavalcante, também de 28 anos, logo após hackear as redes sociais da vítima e descobrir que ela estava em um novo relacionamento.

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O crime, ocorrido na madrugada da última quinta-feira (14), foi motivado pela não aceitação do término do casal, que já estava separado há cerca de cinco meses. Com as informações da vida pessoal de Thainara obtidas pela invasão digital, ele fez a viagem interstadual, pulou o muro da residência da ex-mulher e utilizou uma cópia da chave que ainda guardava para entrar no imóvel e esfaqueá-la.

Após o assassinato, o agressor confesso deixou a cena do crime sem chamar a atenção da vizinhança e seguiu para a cidade de Toledo, na mesma região do estado. Segundo a polícia, ele teve tempo de tomar banho e trocar de roupa antes de se apresentar espontaneamente em uma delegacia para confessar o feminicídio. O homem foi preso em flagrante e, até o momento, não possui advogado de defesa constituído.



