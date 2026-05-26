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FEMINICÍDIO

Homem que viajou 2 mil km para matar ex no PR planejou o crime por 17 dias

Suspeito não aceitava o fim do relacionamento e atacou Thainara Cavalcante com cerca de 20 facadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 17:11:05 Editado em 26.05.2026, 17:11:00
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Homem que viajou 2 mil km para matar ex no PR planejou o crime por 17 dias
Autor Thainara trabalhava no comércio como vendedora desde a adolescência - Foto: Arquivo pessoal

O homem de 28 anos que viajou do interior da Bahia, até o oeste do Paraná, para matar a ex-namorada, afirmou às autoridades que planejou o crime durante 17 dias. O caso foi registrado no dia 14 de maio, na cidade de Terra Roxa, para onde o agressor viajou quase 2 mil quilômetros. Ele confessou à Polícia Civil que matou Thainara por não aceitar o fim do relacionamento e após descobrir que ela estava com um novo parceiro.

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De acordo com a Polícia Civil, responsável pelo caso, o suspeito saiu de Luís Eduardo Magalhães no dia 27 de abril. Em depoimento, o homem relatou que a decisão de cometer o feminicídio ocorreu após ele invadir as redes sociais de Thainara. A vítima, que havia terminado a relação de oito anos há cerca de cinco meses, sabia da presença do ex-companheiro na cidade e chegou a comentar sobre o assunto com uma amiga dias antes da tragédia.

A execução ocorreu de madrugada, quando o agressor pulou o muro da residência da vítima, utilizou uma cópia da chave para entrar no imóvel e a atacou com aproximadamente 20 facadas na região do pescoço, causando morte instantânea no local. Após o homicídio, a polícia aponta que o suspeito deixou a casa com tranquilidade e seguiu para o município vizinho de Toledo. Lá, ele tomou banho na casa de familiares, trocou de roupa e, em seguida, procurou uma delegacia para se entregar. Ele foi preso em flagrante e segue detido à disposição da Justiça.

Quem era Thainara

Descrita pela família como uma mulher alegre e batalhadora, Thainara trabalhava no comércio como vendedora desde a adolescência. Natural de São José dos Pinhais, ela passou parte da infância em uma fazenda no Paraguai antes de retornar ao Paraná para construir sua vida profissional. A vítima sonhava em ser mãe e conquistar a casa própria.

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bahia feminicidio justiça criminal paraná relacionamentos abusivos violência domestica
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