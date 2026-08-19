Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
VIOLÊNCIA

Homem que usou esposa como escudo e ameaçou filhos com facão é liberado pela polícia em Cascavel

Suspeito trancou a família no escuro e resistiu à abordagem das equipes de segurança. A mulher relatou sofrer agressões psicológicas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem que usou esposa como escudo e ameaçou filhos com facão é liberado pela polícia em Cascavel
Autor Foto: Prefeitura de Cascavel/Divulgação

Um homem que ameaçou a esposa e os três filhos com um facão e os trancou dentro de casa foi liberado pela Polícia Civil logo após ser detido na noite de terça-feira (18), em Cascavel, no oeste do Paraná. A Guarda Municipal precisou arrombar a residência para resgatar a família. Segundo a corporação, o agressor chegou a usar a mulher como escudo humano antes de se render, mas a vítima não manifestou interesse em solicitar medidas protetivas, o que contribuiu para que a prisão em flagrante não fosse lavrada pela autoridade policial.

LEIA MAIS: Mulher é encontrada ferida após agressão do companheiro em Ivaiporã

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ocorrência teve início quando o homem apagou as luzes do imóvel de três andares, trancou as portas e ignorou todas as tentativas de contato das equipes de segurança. Diante do silêncio e do risco à integridade da família, os agentes decidiram entrar à força, arrombando o portão da frente e a porta do quarto do casal. No interior do cômodo, o homem foi flagrado segurando o facão. Durante a confusão, duas crianças conseguiram sair correndo e foram rapidamente acolhidas por familiares, enquanto a mulher e um terceiro filho, que estava no colo, foram retirados sob a proteção da Guarda Municipal.

No momento da abordagem no quarto, o suspeito resistiu às ordens de soltar a arma e usou a esposa para se proteger. Após breve tensão, ele obedeceu, colocou o facão no chão e se entregou. Durante a revista, os agentes ainda encontraram uma faca de serra no bolso do agressor. A esposa, que sofreu um corte na mão e escoriações no joelho, relatou aos guardas que o marido estava "apavorando" a família com a arma branca e revelou ser vítima frequente de violência psicológica, embora tenha pontuado que as agressões físicas não eram um comportamento habitual.

O suspeito e a vítima foram encaminhados em viaturas separadas para a delegacia, e a ocorrência foi registrada inicialmente pela Guarda Municipal como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. O delegado encarregado, Pedro Rocha, explicou que a soltura do homem se deu pela análise técnica das circunstâncias daquele momento, culminando na não lavratura do flagrante. Um procedimento investigatório preliminar foi instaurado e o caso foi oficialmente encaminhado para a Delegacia da Mulher, que dará sequência às apurações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Cascavel direitos humanos família violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV