Homem que usou esposa como escudo e ameaçou filhos com facão é liberado pela polícia em Cascavel

Um homem que ameaçou a esposa e os três filhos com um facão e os trancou dentro de casa foi liberado pela Polícia Civil logo após ser detido na noite de terça-feira (18), em Cascavel, no oeste do Paraná. A Guarda Municipal precisou arrombar a residência para resgatar a família. Segundo a corporação, o agressor chegou a usar a mulher como escudo humano antes de se render, mas a vítima não manifestou interesse em solicitar medidas protetivas, o que contribuiu para que a prisão em flagrante não fosse lavrada pela autoridade policial.

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A ocorrência teve início quando o homem apagou as luzes do imóvel de três andares, trancou as portas e ignorou todas as tentativas de contato das equipes de segurança. Diante do silêncio e do risco à integridade da família, os agentes decidiram entrar à força, arrombando o portão da frente e a porta do quarto do casal. No interior do cômodo, o homem foi flagrado segurando o facão. Durante a confusão, duas crianças conseguiram sair correndo e foram rapidamente acolhidas por familiares, enquanto a mulher e um terceiro filho, que estava no colo, foram retirados sob a proteção da Guarda Municipal.

No momento da abordagem no quarto, o suspeito resistiu às ordens de soltar a arma e usou a esposa para se proteger. Após breve tensão, ele obedeceu, colocou o facão no chão e se entregou. Durante a revista, os agentes ainda encontraram uma faca de serra no bolso do agressor. A esposa, que sofreu um corte na mão e escoriações no joelho, relatou aos guardas que o marido estava "apavorando" a família com a arma branca e revelou ser vítima frequente de violência psicológica, embora tenha pontuado que as agressões físicas não eram um comportamento habitual.

O suspeito e a vítima foram encaminhados em viaturas separadas para a delegacia, e a ocorrência foi registrada inicialmente pela Guarda Municipal como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. O delegado encarregado, Pedro Rocha, explicou que a soltura do homem se deu pela análise técnica das circunstâncias daquele momento, culminando na não lavratura do flagrante. Um procedimento investigatório preliminar foi instaurado e o caso foi oficialmente encaminhado para a Delegacia da Mulher, que dará sequência às apurações.