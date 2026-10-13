Homem que transportou companheira em saco de cal no Paraná admite abandono, mas nega agressão

Um homem de 40 anos foi preso sob a suspeita de tentativa de feminicídio após ser flagrado por câmeras de segurança transportando a companheira desacordada dentro de um saco de cal, em cima de uma carriola, na cidade de Sarandi, no Norte do Paraná. Durante depoimento prestado à Polícia Civil, o suspeito confirmou ter levado e abandonado a mulher na rua, mas negou tê-la agredido. Ele justificou a ação afirmando que a vítima estava há dias sem dormir e que os dois haviam discutido por causa de bebida alcoólica, motivo pelo qual decidiu deixá-la "dormindo" no local.

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A investigação policial, no entanto, aponta para uma dinâmica diferente. A suspeita é de que o homem tenha agredido violentamente a companheira e, por acreditar que a tivesse matado, tentou ocultar e abandonar o corpo. O crime ocorreu na manhã de domingo (11), no Jardim Monterrey. Nas imagens registradas pelas câmeras de monitoramento, é possível ver o momento em que o suspeito empurra o carrinho de mão com o saco de cal, deixando visíveis apenas parte das pernas e os pés da mulher, fugindo logo após jogá-la no chão.

Aproximadamente 35 minutos após ser deixada na via pública, a mulher foi resgatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital. Assim que recuperou a consciência, a vítima detalhou à Polícia Militar que havia sido espancada pelo companheiro, sofrendo socos, tapas e chutes.

Após a identificação do autor, os policiais militares realizaram buscas e localizaram o suspeito em sua residência. No momento da prisão em flagrante, ele ainda estava sujo de cal e a carriola utilizada para transportar a vítima foi apreendida no local. A Justiça já converteu o flagrante em prisão preventiva, mantendo o homem detido enquanto aguarda o andamento do processo judicial. Em nota, a defesa técnica do suspeito declarou que ele esclarecerá os fatos durante a instrução processual, amparado pelas garantias constitucionais do contraditório e da presunção de inocência, ressaltando também o repúdio a qualquer forma de violência de gênero.