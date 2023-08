Homem que teve pernas amputadas morre na região; entenda

O homem que teve as pernas esmagadas, necessitou que fossem amputadas devido ao gravíssimo estado que seus membros inferiores ficaram, em Maringá, na madrugada de sábado (5). Segundo testemunhas, o homem dormia debaixo do caminhão que estava estacionado em frente à casa do proprietário.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Dupla invade casa e mata rapaz de 19 anos a tiros em Sarandi

O condutor foi sair para o trabalho e não percebeu a presença da vítima em baixo do veículo. Quando arrancou com o caminhão, ouviu um grito e foi averiguar o acontecido. Nesse momento ele viu o pedestre com as pernas esmagadas.

continua após publicidade

O homem foi identificado como Luiz Carlos Ferreira Matos, foi encaminhado ao Hospital da Santa Casa, onde teve as pernas amputadas. Porém, nesta segunda-feira (7), Luiz não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado ao IML de Maringá.

Siga o TNOnline no Google News