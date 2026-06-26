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CONDENAÇÃO

Homem que tentou marcar inicial do nome no rosto da ex é condenado a 18 anos de prisão no PR

Réu atacou a vítima a facadas e provocou sequelas permanentes

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 09:23:28 Editado em 26.06.2026, 09:23:20
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Homem que tentou marcar inicial do nome no rosto da ex é condenado a 18 anos de prisão no PR
Autor Imagem ilustrativa - Foto: Ricardo Ribeiro/Arquivo/AEN

O Tribunal do Júri de Carlópolis, no norte pioneiro do Paraná, condenou a 18 anos e 4 meses de prisão em regime fechado um homem acusado por tentativa de assassinato contra a ex-namorada e tentar marcar a inicial do próprio nome no rosto dela.

O crime de tentativa de feminicídio ocorreu em 4 de novembro de 2024, e a decisão judicial também determinou o pagamento de R$ 81.050 à vítima por danos causados, além do encaminhamento dela para o Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.

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De acordo com a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR), o homem, que tinha 47 anos na época do crime, abordou a ex-namorada, então com 40 anos, em uma rua do município e passou a atacá-la com golpes de faca.

A acusação apontou que, durante as agressões, o réu tentou deliberadamente esculpir a inicial de seu nome no rosto da vítima para deixar uma marca permanente da violência. A mulher sofreu ferimentos graves e, embora tenha sobrevivido após receber atendimento médico, ficou com sequelas permanentes, incluindo o comprometimento da capacidade motora de uma das mãos.

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Durante o julgamento, o Conselho de Sentença acolheu integralmente as teses apresentadas pela promotoria. Na definição da pena, o Poder Judiciário destacou a elevada reprovabilidade da conduta do agressor, enfatizando a crueldade aplicada ao longo de toda a ação de violência.

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carlópolis crimes violentos Direitos das Mulheres feminicidio JUSTIÇA Parana penalidades violência domestica
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