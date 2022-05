Homem que perfurou olho de jovem no PR morre no hospital

Da Redação

Na madrugada desta quinta-feira (12), morreu no hospital, após ser baleado pela polícia, o homem, de 29 anos, que perfurou o olho de uma jovem de 19 anos, em Toledo, na região oeste do Paraná. Ele foi internado e faleceu após passar por uma cirurgia. A jovem continua internada em estado grave.

Segundo familiares, a menina foi atacada pelo homem quando voltava para casa, após ir ao cinema. Enquanto ela tentava entrar na residência, ele puxou a garota pelos cabelos e esfaqueou no olho, orelha, crânio e braços.

Os vizinhos ouviram os gritos da jovem e acionaram as autoridades. Para salvar a vítima, que estava refém do agressor, a polícia atirou no homem.

Com informações da ricmais.