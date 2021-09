Homem que passou mão e derrubou ciclista no PR é preso

Da Redação

O homem que passou a mão em uma ciclista enquanto ela pedalava, em Palmas, na região sul do Paraná, foi preso nesta terça-feira (28). A mulher ficou ferida após sofrer uma queda.

O homem deve responder por importunação sexual. Segundo a polícia, quatro pessoas estavam no carro no momento do crime. Todos foram identificados. Uma câmera de monitoramento registrou o caso que aconteceu no domingo (26).

Nas imagens é possível ver o momento em que um carro se aproxima da ciclista e, na sequência, o carona passa a mão no corpo dela, depois, a mulher cai no chão e os homens saem com o veículo.

As imagens foram compartilhadas pela vítima, alcançando rápida repercussão. Já são mais de 4 milhões de visualizações.



A vítima, que é estudante de Direito, registrou um boletim de ocorrência e procurou por câmeras de monitoramento da região para entender o que havia acontecido.

“Infelizmente, foi muito pior do que eu imaginava! Nós mulheres não temos um minutos de paz! Saí de casa para andar de bicicleta e volto toda machucada pra casa por uma atitude covarde dessas!”, relatou a vítima no Instagram.

