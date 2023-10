Homem que morreu atropelado por ônibus em Maringá é identificado

O homem que morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte coletiva de Maringá, no noroeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (18) foi identificado. Trata-se de Moizes Alves Ferreira, de 56 anos. Ele estava a caminho do trabalho quando foi vítima do acidente e não resistiu aos graves ferimentos.

continua após publicidade

A empresa em que Moizes trabalhava há mais de 20 anos emitiu uma nota de pesar pelo falecimento dele. "Expressamos nossas condolências à família, amigos e todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. A perda de um membro da nossa equipe é sentida profundamente, e estamos oferecendo todo o apoio necessário à família nesse momento de luto", escreveu o Grupo Amigão.

- LEIA MAIS: Homem morre após ser atropelado por ônibus em Maringá

continua após publicidade

O atropelamento aconteceu no Terminal Ouro Preto, na Avenida Morangueira, quando o homem desceu de um ônibus e acabou sendo atropelado por outro veículo do transporte coletivo ao atravessar a rua. A Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC) se pronunciou sobre o ocorrido, dizendo que está colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos. “A empresa TCCC lamenta profundamente o ocorrido nesta manhã e está colaborando com as autoridades competentes para a apuração dos fatos.”





*Com informações GMC Online.



Siga o TNOnline no Google News