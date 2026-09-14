Homem que morreu atropelado ao atravessar avenida em Maringá é identificado

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Franklin Delano Roosevelt com a Avenida Guaiapó, no Jardim Alvorada

Um homem identificado como Gilmar da Silva, de 48 anos, morreu após ser atropelado por um carro na madrugada deste domingo, 13, em Maringá. Ele era morador de Paiçandu. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Franklin Delano Roosevelt com a Avenida Guaiapó, no Jardim Alvorada.

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De acordo com informações repassadas à reportagem, Gilmar havia acabado de sair de um bar e tentava atravessar a Avenida Franklin Delano Roosevelt quando foi atingido pelo veículo. A vítima sofreu ferimentos graves e não resistiu.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, apenas puderam constatar a morte do pedestre.

O velório de Gilmar da Silva acontece até às 10h30 desta segunda-feira, 14, na Capela Municipal de Paiçandu. O sepultamento está marcado para acontecer logo em seguida, no Cemitério Municipal de Paiçandu.

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Motorista permaneceu no local

A condutora do carro permaneceu no local após o atropelamento. Segundo informações repassadas à reportagem, ela havia acabado de sair de um evento onde estava trabalhando e seguia para casa quando o homem teria atravessado a avenida de forma repentina.

O acidente aconteceu a cerca de 20 metros de uma faixa de pedestres. O semáforo estava aberto no momento da colisão.

A motorista foi submetida ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool.

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Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e realizou os procedimentos necessários.

As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades.

Com informações do GMC Online