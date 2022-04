Da Redação

Homem que morreu após cair do telhado é identificado

O homem que morreu na última quinta-feira (9), após cair do telhado de um barracão na Vila Progresso, em Maringá, foi identificado como Márcio da Silva Mazini, de 47 anos, natural de Pérola, no Paraná.

A princípio, ele morava em Paraíso do Norte, era pintor e teria relatado aos familiares que viria a Maringá para trabalhar. A Polícia Civil do Paraná apura as circunstâncias do ocorrido. Testemunhas disseram à polícia que viram o homem caminhando no telhado do barracão e depois uma das telhas cedeu e ele caiu dentro de uma oficina mecânica. No local, ninguém o conhecia.

O Instituto Médico Legal (IML) aguarda toda a documentação necessária, para na sequência fazer a liberação do corpo aos familiares.

O acidente

A Polícia Civil de Maringá apura as circunstâncias da morte de um homem, que veio a óbito após cair do telhado de um barracão. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira (9), em uma oficina mecânica situada na Rua Padre Vieira, na Vila Progresso, a poucos metros da Avenida Colombo.

A vítima não trabalhava no local. Uma testemunha afirmou ter visto o homem correndo sobre o telhado do barracão, e segundos depois despencando na parte interna da oficina. No local já não havia ninguém trabalhando. O responsável pela oficina foi comunicado do ocorrido. Ao chegar na empresa ele se deparou com o homem caído já inconsciente.

A PM foi acionada e o socorro também. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

