Homem que morreu afogado durante retiro evangélico é identificado

A vítima caiu na água durante uma atividade recreativa em volta do Rio Pirapó, em Maringá

Um homem morreu afogado nas águas do Rio Pirapó durante um retiro evangélico, na tarde desta sexta-feira (9), em Maringá. Ele foi identificado como Deivid Soares, de 33 anos.

O corpo dele foi localizado na manhã deste sábado (10) nas águas do Rio Pirapó, em Maringá. A vítima caiu na água durante uma atividade recreativa que fiéis de uma igreja evangélica do Conjunto Habitacional Requião realizava no local.

Cerca de 20 pessoas participavam do evento e uma das atividades era atravessar o rio segurando uma corda. Ainda não é possível saber se a corda arrebentou e ele acabou se soltando e sendo arrastado pela água durante a travessia. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados e o corpo foi localizado neste sábado (10) pela manhã.

