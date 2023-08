Homem que matou policial e atirou contra outros dois é condenado

Um homem foi condenado pelo tribunal do júri a 58 anos e um mês de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, um homicídio qualificado consumado, dois homicídios qualificados tentados e destruição de dois cadáveres. As informações são do Ministério Público, que apresentou a denúncia. A condenação de Rosangelo Romanele Delfim aconteceu após 20 horas de julgamento no Tribunal do Júri, na Cormarca de Altônia, no Noroeste do Paraná.

O caso ocorreu em setembro de 2017.O réu e outro integrante dessa associação criminosa denunciada pelo Ministério Público trafegavam de madrugada por uma estrada rural no município de Antônia.

Dentro da caminhonete estavam dois corpos de pessoas que haviam sido executadas pela associação criminosa.

Os policiais do Batalhão de Polícia da Fronteira, que patrulhavam a região, cruzaram com a caminhonete na estrada. O réu disparou com um fuzil contra a viatura. O policial que dirigia a viatura foi atingido na cabeça e morreu na hora.

Com informações do GMC Online

