Homem que matou o filho de 20 dias, ex-mulher e filha dela vai a júri

O homem que confessou ter assassinado a ex-companheira, identificada como Ellen Craveiro de 21 anos, a filha dela, de cinco, e o filho dele, um bebê de apenas 20 dias, será julgado pelo Tribunal do Júri. Os crimes aconteceram em maio deste ano na cidade de Jacarezinho, norte pioneiro do Paraná. As vítimas foram encontradas cinco dias após terem sido mortas.

A Justiça decidiu levar o caso a júri popular após um pedido do Ministério Público (MP-PR). O homem está preso preventivamente e, no primeiro depoimento, negou participação no caso, apresentando várias contradições. Quando foi ouvido pela segunda vez, ele confessou ter matado a ex-companheira e a filha dela, e disse que não havia assassinado o bebê.

De acordo com a Polícia Civil (PCPR), os corpos das vítimas foram localizados enrolados em panos e lençóis em avançado estado de decomposição. Uma vizinha chamou a Polícia Militar (PMPR) depois de sentir um forte cheiro vindo da residência. Conforme as investigações, a mulher morreu após ser esfaqueada no pescoço, enquanto as crianças foram asfixiadas.

Na denúncia, o MP-PR afirma que a mulher foi assassinada por ciúmes. Após os crimes, o homem vendeu um celular e um botijão de gás dela.

