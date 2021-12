Da Redação

Homem que matou irmão é assassinado na região de Maringá

Após matar o próprio irmão a tiros em 2011, um homem, de 33 anos, foi morto nesta sexta-feira (3), no distrito de Iguatemi, em Maringá. Conforme informações da Polícia Civil, que segue com as investigações, ele morreu após ser atingido por vários disparos de arma de fogo em frente de sua esposa.

continua após publicidade .

Uma outra pessoa também ficou ferida com diversos disparos que atingiram as nádegas. Ela foi socorrida por populares e encaminhada até o Hospital Universitário (HU). O assassinato ocorreu em frente a um estabelecimento comercial localizado na entrada do Distrito. O suspeito se aproximou da vítima, sacou de uma arma e começou a atirar. Momentos depois, saiu correndo pela via marginal à rodovia BR-376, e desapareceu.

As pessoas que estavam no local, acionaram o socorro e a Polícia Militar (PM). Quando as equipes de resgate chegaram no local, o homem já estava morto. Peritos do Instituto de Criminalística de Maringá também estiveram no endereço. O corpo do homem foi removido e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

continua após publicidade .

Com informações do site Corujão Notícias.