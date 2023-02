Homem que matou ex-namorada após ver foto dela com outro é condenado

Da Redação

Júri popular aconteceu na quinta-feira (16)

Pedro Henrique de Souza de Oliveira, que matou a ex-namorada após ver fotos dela com outro rapaz em redes sociais, foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão. A sentença foi proferida durante júri popular realizado na quinta-feira (16), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A vítima, Letícia Raimundo foi morta no condomínio onde morava após Pedro ver fotos dela com outro rapaz nas redes sociais. Ele confessou o crime e afirmou ter matado a ex por ciúmes depois do relacionamento chegar ao fim. O crime ocorreu em outubro de 2021 e o jovem está preso deste então.

Procurada, a defesa de Pedro afirmou em nota que a confissão não atenuou a pena e que vai recorrer da sentença.

Letícia tinha 24 anos e era técnica de enfermagem. O corpo dela foi encontrado com sinais de violência, por vizinhos, atrás de uma escadaria. De acordo com o laudo da Polícia Científica, a causa da morte foi asfixia mecânica por estrangulamento.

fonte: reprodução/RPC Letícia tinha 24 anos quando foi estrangulada até a morte

