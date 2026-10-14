Homem que matou ex-mulher a tiros é condenado a 27 anos de prisão no PR

Réu também foi condenado ao pagamento de indenização mínima de R$ 70 mil aos descendentes da vítima

Um homem de 61 anos denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) foi condenado a 27 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão pelo feminicídio da ex-companheira, de 26 anos. O julgamento de José Cipriano Valentim ocorreu na terça-feira (13) perante o Tribunal do Júri de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O réu também foi condenado ao pagamento de indenização mínima de R$ 70 mil aos descendentes da vítima, Priscila Eliz Sinhori, de 26 anos, com correção monetária desde a data do crime.

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O feminicídio ocorreu na tarde de 30 de novembro de 2024, no bairro Uvaranas, em contexto de violência doméstica e familiar. A mulher, que trabalhava como motorista de van, foi morta a tiros. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Conforme a denúncia do MPPR, o homem surpreendeu a ex-companheira durante o horário de almoço, armado, e dificultou sua defesa. As imagens mostram o momento em que a vítima tentou escapar do agressor, dando a volta na van e entrando pela porta do motorista. O homem, porém, impediu que ela fechasse a porta, retirou-a à força do veículo, derrubou-a no chão e efetuou os disparos que causaram sua morte.

O Conselho de Sentença acolheu parcialmente as teses do Ministério Público, condenando o réu por feminicídio cometido com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e de arma de fogo de uso proibido ou restrito

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O condenado, que já estava preso, permaneceu no sistema prisional para início do cumprimento da pena. A defesa dele disse que irá recorrer da decisão.