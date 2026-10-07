Homem que matou a esposa a facadas por causa de vídeos no TikTok é condenado a mais de 36 anos no PR

Um homem foi condenado a 36 anos e oito meses de prisão por assassinar a facadas sua companheira, Ivete Alves de Oliveira, de 43 anos, motivado por ciúmes dos vídeos que ela publicava na rede social TikTok. O julgamento de Lenoir Damas foi realizado na última sexta-feira (2), no Tribunal do Júri de Salto do Lontra, no sudoeste do Paraná. O crime ocorreu no dia 16 de maio de 2025, dentro da residência onde o casal morava, no município de Nova Prata do Iguaçu. Segundo o Ministério Público do Paraná (MPPR), o assassinato foi pautado pelo sentimento de posse e controle do agressor sobre a vítima, após uma discussão sobre as redes sociais.

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A brutalidade do caso foi agravada pelo fato de o crime ter acontecido na presença da filha de seis anos da vítima. Durante a sessão, o Conselho de Sentença acatou integralmente a denúncia e reconheceu as qualificadoras de feminicídio, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa de Ivete. Além do homicídio, Lenoir foi condenado por posse ilegal de munição de uso permitido, uma vez que a polícia localizou seis projéteis de calibre .38 escondidos em seu guarda-roupa durante as investigações.

De acordo com o inquérito policial, logo após atacar a companheira, o criminoso retirou a criança do local e a deixou na casa do avô paterno. Na sequência, ele foi até a residência da irmã de Ivete, relatou o que havia feito e acabou se entregando às autoridades policiais. No momento em que foi detido, os policiais apreenderam com ele um canivete que ainda apresentava manchas de sangue.

Durante o julgamento, o promotor de justiça Leonardo Penna Guedes Amin ressaltou que o assassinato de Ivete ilustra o cenário alarmante da violência de gênero no país. Citando dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o promotor lembrou que, em 2025, o Brasil registrou 1.568 vítimas de feminicídio, sendo que em 80% das ocorrências os autores eram os atuais ou antigos parceiros das vítimas. A reportagem tentou contato com a defesa de Lenoir Damas para comentar a sentença judicial, mas não obteve retorno.